Em parceria com a vereadora Ivoneide Bernardino, a Associação Sonhar e Realizar (SONERE) realizou neste sábado (06) a 2ª etapa da entrega de cestas básicas às famílias das adolescentes assistidas pelo projeto social “Sonho de Menina – Sou Debutante”, a iniciativa está ocorrendo pelo segundo mês seguido e deve se estender até o final do mês de Maio.

A ação evidencia o cunho social do referido projeto, que não garante somente o baile de debutantes às meninas, mas também outras assistências, além de palestras com temas importantes para a formação das participantes como cidadãs.

“Graças à Deus e aos nossos parceiros estamos entregando pelo segundo mês seguido essas cestas básicas que vão ajudar na alimentação das nossas debutantes. É gratificante contribuir para uma alimentação de qualidade dessas famílias, externo aqui minha gratidão a todos que nos ajudam e fizeram esse sonho se tornar possível, em especial, nossa ex-senadora e hoje vice-governadora Mailza Assis e o ex-deputado estadual Wagner Felipe, por colocar as emendas na associação”, disse Ivoneide Bernardino.

Ao todo foram entregues 50 cestas básicas juntamente com frangos, a iniciativa demonstra a importância do projeto no que se refere a assistência social às adolescentes e suas famílias. A entrega também contou com a presença do presidente da Sonere, Geovanny Schu.

Vale destacar que a associação também conta com o apoio do prefeito Mazinho Serafim, Secretário Daniel Herculano, Deputada Federal Meire Serafim, e outros parceiros, em especial, a Secretaria de Estado da Mulher (SEMULHER).

Assessoria

