No última dia (5), a Equipe da Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, realizou a Operação MURALHA, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e a entrada ilegal de celulares na Unidade Penitenciária local.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de uma variedade de itens ilícitos. Dentre as apreensões destacam-se diversos celulares, carregadores, um radiotransmissor, munições calibre 22, além de pacotes de maconha e cocaína. As drogas estavam meticulosamente embaladas em pacotes acolchoados com plástico e amarradas com fios de linha, evidenciando uma tentativa cuidadosa de burlar a segurança do presídio.

Dois indivíduos, uma mulher e um homem, ambos com 21 anos de idade, foram detidos em flagrante durante a operação. Eles foram encaminhados para as autoridades competentes para responderem pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de munições e tentativa de entrada de objetos ilícitos em estabelecimento prisional.

