Um casal foi preso pela Polícia Militar por tráfego de drogas na madrugada deste sábado, 06, na rua Maria de Lourdes, no bairro Triângulo.

A guarnição do 2° Batalhão foi parada por um cidadão que, denunciou um casal que estaria nas proximidades de um comércio praticando tráfego de entorpecentes. Com o apoio de uma segunda equipe, os militares fizeram o deslocamento até o endereço onde possivelmente o casal estaria e chegando ao local, encontraram os dois com uma sacola na mão, foi feita a abordagem e busca pessoal e foram encontradas invólucros plásticos contendo cocaína, uma barra de cloridrato de cocaína pura.

Foi dada voz de prisão, recolhido o material e feita a condução dos autores para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para as providências cabíveis.

2° Batalhão de Polícia Militar do Acre (2° BPM)

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram