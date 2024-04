Foi assinada na manhã da última quinta-feira (4), pelo prefeito de Rio Branco, a 3ª ordem de serviço do programa “Asfalta Rio Branco”, que contemplará a regional da Estação Experimental.

Composta por 26 bairros, a regional abrange as localidades da Estação Experimental, Tangará, Isaura Parente, Manoel Julião, Bairro da Paz, Universitário I, II e III, Rui Lino, Mocinha Magalhães, Vila Maria e Joafra I e II. A estimativa é que sejam investidos R$ 25 milhões nas obras executadas na regional.

“Essa é uma região bem central, com muitos comércios, concentração de prédios públicos e residências. Estaremos investindo aqui cerca de R$ 25 milhões, nas ações de recapeamento de algumas ruas e tapa-buracos, além da recuperação de calçadas, melhorias na drenagem, rede de esgoto, além de outros serviços. Eu tenho certeza que a população vai ficar muito feliz com o trabalho que será realizado aqui”.

O gestor pediu ainda ajuda da população.

“Pedimos também que a população nos ajude a fiscalizar, através do ‘De Olho na Obra’, uma ferramenta disponível no site da prefeitura onde é possível acompanhar, em tempo real, todas as obras realizadas em nossa cidade, ou então diretamente nas suas ruas, orientando e nos ajudando a fazer com que o trabalho fique cada dia melhor”, salientou o prefeito.

A previsão de execução das obras é de dez meses, com serviços em mais de 660 ruas. Todas elas apresentadas em audiência pública, escolhidas pelas comunidades, como destacou o representante da empresa Oliveira Engenharia, Romeu Paiva, responsável pelas obras na regional da Estação Experimental.

“Vamos realizando as obras de acordo com a demanda que vai sendo passada pela prefeitura. Hoje nós vamos começar com seis equipes, duas de drenagens e quatro de terraplanagem, que é a etapa de tapa-buraco e recuperação de asfalto. É também uma exigência da prefeitura que priorizemos a mão de obra das localidades, dos bairros, e assim nós estamos fazendo. O prazo é de dez meses, e conforme a demanda vai surgindo, a gente vai executando”, explicou Paiva.

Morador do bairro da Estação Experimental, o funcionário público Jaime Moura comemorou a chegada do Asfalta Rio Branco na sua comunidade e afirmou que os moradores aguardam com ansiedade o início dos trabalhos.

“É muito importante para o nosso bairro, tendo em vista que o inverno veio aí e acabou com as ruas, agora com esse projeto do nosso prefeito eu acredito que vai dar certo. Vão fazer o tapa-buracos e asfaltar as ruas que ainda não tem asfalto e arrumar as que precisam de conserto e a população está toda animada e esperando que venham botar os homens na rua para trabalhar, organizar essa cidade, se tornar uma cidade linda e maravilhosa que nem ele bem fala nas entrevistas dele”, disse o morador.

Gleydison Meirelles/Assecom

Foto: Evandro Derze/Assecom)

