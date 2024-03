Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a movimentação da população no local e a vítima já morta no chão

Um homem identificado Antônio da Silva Xavier foi morto, 38, na manhã desta quinta-feira (28), com golpes de arma branca, na avenida Getúlio Vargas, no Centro de Manaus, após uma dicsussão.

Policiais militares da 24ª Companhia Inetrativa Comunitária (Cicom) e a equipe das rondas extensivas da guarda civil atenderam a ocorrência. As informações preliminares são de que Antônio teria se envolvido em uma briga dentro de um bar próximo do local.

A vítima seria natural do município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus) e morava na rua MonSenhor Coutinho, também na aárea central da cidade. Antõnio estaria com um pé de cabra no momento da briga, mas foi atingido com golpes de arma branca.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostra a movimentação no local e a vítima já morta no chão. O Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionadoss para perícia e remoção do corpo.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Veja vídeos:

Fonte: D24am

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram