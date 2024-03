APolícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a partir da meia-noite desta quinta-feira (28), a Operação Nacional de Segurança Viária (ONSV) – Fase Semana Santa 2024, nas rodovias federais que passam pelo Acre. A operação ocorre em todo o país e termina às 23h59min do domingo (31). Com o final de semana prolongado pelo feriado de sexta-feira (29), o fluxo de veículos nas BRs 317 e 364 tende a aumentar, com propensão a ocorrer acidentes. Chuva, aumento do fluxo de viajantes e as condições das rodovias exigem para o feriado a atenção redobrada dos condutores.

Pensando nisso, a PRF vai reforçar a fiscalização nos locais e horários onde estatisticamente há maior probabilidade de ocorrências com vítimas graves, nos corredores para os demais estados do país, principalmente pela BR-364, e saída para a fronteira, pela BR-317. Nesses pontos, o foco será coibir condutas como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, embriaguez ao volante e o não uso do cinto de segurança e do capacete.

Paralelamente às ações de educação e orientações de trânsito, a PRF também intensificará sua atuação no combate às organizações criminosas, em especial realizando abordagens orientadas por inteligência, com foco nos crimes transfronteiriços.

Algumas atitudes dos motoristas que podem salvar vidas:

– Planeje sua viagem e faça a revisão de seu veículo. É fundamental verificar o funcionamento de todos os equipamentos obrigatórios, bem como a documentação do veículo, do condutor e demais passageiros.

– Respeite os limites de velocidade e obedeça às placas de sinalização. Onde não existir sinalização ou se esta estiver prejudicada, mantenha a velocidade compatível com as condições da via.

– O condutor e todos os passageiros do veículo devem utilizar o cinto de segurança. Crianças menores de 7 anos e meio devem estar utilizando o bebê conforto, cadeirinha e/ou assento de elevação.

– Mantenha distância segura do veículo à frente, a fim de se evitar colisões traseiras nos casos de freadas bruscas.

– Atenção ao deslocamento de pedestres, principalmente em perímetros urbanos cortados por rodovias. Reduza a velocidade sempre que verificar a presença dos mesmos nos acostamentos e às margens das BRs.

– Com chuva, diminua a velocidade e aumente a distância em relação ao veículo que segue à frente. Se necessário, pare fora do acostamento.

A PRF orienta que, em caso de acidente e se não houver feridos, os veículos sejam retirados da pista de rolamento com cuidado e logo que possível. A ocorrência pode ser registrada pela internet. Se houver feridos, a recomendação é sinalizar a pista e informar ao órgão imediatamente pelo número 191.

PRF- ASCOM

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram