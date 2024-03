O adolescente Guilherme da Silva Marinho, 15 anos, que foi alvejado com um tiro na cabeça no bairro Belo Jardim 2 na última quinta-feira (21), faleceu nesta terça-feira (26) no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Segundo informações médicas, após uma avaliação neurológica, foi declarada a morte encefálica do adolescente.

Guilherme estava caminhando pela rua Eldorado na companhia de um desconhecido quando foi surpreendido por um disparo de arma de fogo, conforme relatos do local. Os moradores encontraram o adolescente gravemente ferido ao saírem para verificar o que havia acontecido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e o encaminhou em estado crítico para o Pronto Socorro de Rio Branco.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) tem investigado as circunstâncias do crime desde então. Horas após o incidente, um suspeito identificado como Lucas Lima dos Santos foi detido em uma distribuidora da região. Santos resistiu à prisão, mas foi detido com uma arma artesanal calibre .38, supostamente utilizada no atentado. Ele permanece sob custódia na Delegacia de Flagrantes.

Por AcreOnline.net

