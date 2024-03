Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (27), um acidente grave ocorreu na Rodovia AC-40, próximo ao Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco (AC). Uma motociclista identificada como Ana Cristina colidiu com um homem, Jovercindo Alvez Ferreira, de 64 anos, que tentava atravessar a rodovia. O homem foi brutalmente atropelado e sofreu amputação traumática da perna direita.

Após o acidente, policiais militares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros, utilizando um torniquete para estancar o sangue da perna ferida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e prestou atendimento, encaminhando a vítima para o Pronto-Socorro em estado gravíssimo.

Além disso, a motociclista Ana Cristina ficou ferida, com cortes na boca e várias escoriações pelo corpo, mas recusou atendimento médico. As condutoras prestaram esclarecimentos à polícia, e a perícia foi realizada no local. O caso está sendo investigado pelas autoridades competentes.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram