A vereadora Ivoneide Bernardino esteve na manhã desta terça-feira (26) vistoriando juntamente com o prefeito Mazinho Serafim as obras de drenagens que estão ocorrendo na rua Duque de Caxias, região do bairro do Bosque.

Durante a visita que também contou com a presença dos vereadores Sidiney Araújo e Canário Rosendo, a parlamentar mirim destacou que a obra é de suma importância para garantir mais qualidade de vida aos moradores.

“Historicamente os moradores dessa localidade sofriam com transtornos causados por córregos e esgoto a céu aberto, principalmente no período do inverno. Porém, graças ao empenho do prefeito Mazinho Serafim, essa problemática está sendo solucionada. Parabéns à gestão municipal pela iniciativa”, disse a vereadora.

Ivoneide salientou ainda que obras de drenagens são essenciais para evitar alagamentos nas ruas e nos quintais dos moradores. Portanto essa ação do poder executivo é extremamente importante, e conta com o apoio da câmara municipal.

Assessoria

