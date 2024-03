Em julgamento concluído nesta segunda-feira, na Justiça Desportiva Antidopagem, a Justiça suspendeu por dois anos o atacante Gabigol do Flamengo. O jogador foi julgado por fraude contra exame antidoping. A pena começa a valer a partir de abril. Mas ainda cabe recurso.

O julgamento começou na semana passada e teve muitas divergências entre os julgadores. Isso se refletiu no placar final, que puniu o jogador por 5 votos contra 4, que defendiam a absolvição do atleta flamenguista.

Gabigol esteve presente ao julgamento e deixou o local sem conversar com os jornalistas. Mas sempre negou que tenha fraudado ou dificultado a realização do exame.

O fato teria acontecido em 8 de abril de 2023. Uma equipe do controle de doping foi visitar o treino do Flamengo para a realização de exame surpresa. Todos os jogadores do elenco realizaram o procedimento, menos Gabigol.

Na ocasião Gabigol teria ignorado os agentes antes e depois da atividade e foi almoçar. Teria sido alertado e tratado com desrespeito os profissionais da coleta. Mesmo assim pegou o vaso coletor sem autorização. Além disso teria discutido com o agente que tentou acompanhá-lo ao banheiro.

Ao devolver o frasco Gabigol e entrgou aberto, o que contraria as regras do exame. Assim a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) entendeu que o jogador tentou fraudar o exame. O Flamengo foi notificado em maio do ano passado e iniciou a defesa do atleta.

Caso o Flamengo não consiga nenhum efeito suspensivo, Gabigol vai desfalcar o time nos primeiros jogos da Copa Libertadores, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Além disso não poderá disputar o segundo jogo da final do Campeonato Carioca.

