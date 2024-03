Após a derrota para o Vasco por 2 a 1 na última terça, 19, no Florestão, pelo primeiro turno do Campeonato Estadual, o técnico Zé Marco entregou o comando da Adesg no vestiário, mas ouviu dos atletas o pedido para continuar. Contudo, depois de uma reunião no início da tarde desta quarta, 20, o treinador manteve a sua posição e não é mais treinador do Leão de Senador Guiomard.

“Jogamos três partidas e não conseguimos vencer. Trabalhamos muito desde a pré-temporada e a equipe não encaixou. Neste momento, o melhor para a Adesg é a minha saída”, afirmou Zé Marco.

Situação complicada

Com dois empates e uma derrota, a Adesg ocupa a 5ª colocação no grupo A com dois pontos. O Leão enfrenta o Rio Branco no sábado, 23, às 15 horas, no Florestão, e somente uma vitória mantém as chances de classificação para o segundo turno.

Definido o substituto

Jarlandes Nunes, campeão Estadual Sub-20 no comando do Sena Madureira, será o treinador da Adesg. O novo comandante assume a equipe antes do treinamento desta quinta, 21, no campo do Vasco.

