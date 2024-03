Manutenção da taxa básica de juros e atenção ao discurso que será apresentado pelo Banco Central dos EUA

Na última quarta-feira (20), o Bitcoin iniciou o dia com movimentação positiva: subiu 2%, sendo negociado a US$ 63 mil. Entretanto, durante a semana foi possível identificar um movimento de queda, que, segundo analistas do Mercado Bitcoin (MB), está relacionado ao Preço de Paridade de Importação (PPI), que funciona como a inflação para a indústria. Esta veio acima da expectativa, o que, consequentemente, pode refletir, futuramente, no CPI (índice de preços ao consumidor).

Segundo André Franco, esse cenário de aumento nos preços de bens e serviços faz com que o mercado, como um todo, comece a identificar alguns desafios para os ativos de risco, o que inclui o Bitcoin e outras moedas cripto. Nesse sentido, as expectativas sobre a reunião do Fed, que acontece hoje, giram em torno de dois principais pontos: manutenção da taxa básica de juros e discurso incisivo quanto à inflação.

“É possível que nesse discurso o Fed crave que não teremos o corte de juros tão cedo. Essa duração maior que o esperado deve perdurar até que seja estabelecido o controle da inflação. É este o desenho que se espera, e por isso o mercado está se antecipando, com a consequência de derrubar o preço do Bitcon”, aponta Franco.

Vale destacar que, embora a inflação para a indústria esteja acima do esperado, o valor do Bitcoin não deve se manter em patamares inferiores por longos períodos, frente ao halving, previsto para abril de 2024.

Jornal Contabil

