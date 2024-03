Em meio à celebração da Semana Santa, a Prefeitura de Rio Branco anuncia a realização da 16ª edição da Feira do Peixe do Panorama e Quixadá. O evento, que já se tornou uma tradição na cidade, promete ofertar uma variedade de peixes frescos e hortaliças de qualidade aos amantes do pescado.



O presidente da Associação do Quixadá, José Benicio, é um dos piscicultores da região há 35 anos na produção do pescado. Na semana que antecede a feira, ele já está pronto para a venda.

“A gente está com mais de 20 produtores esse ano entre os que vão vender o peixe, o pessoal da folhagem e tem o lanche. Então totalizando, vai dar uns 20 para mais”.

Na comunidade do Quixadá são cerca de 14 produtores do pescado. A estimativa de produção para comercialização na feira é de cerca de 20 toneladas.

“Curimatã, pirapitinga tambaqui, tambaqui piau. Vou levar peixe nativo também, piaba, traíra. A gente espera que o povo vá lá comprar peixe com a gente. Tem muito peixe bonito e saboroso. Uma feira como essa ajuda a aquecer a economia e melhora. Dá até para planejar alguma coisa, porque a gente sabe que é uma renda garantida. Todo ano a feira é muito boa, é um apoio ótimo da prefeitura que incentiva a criação, o nosso trabalho. Então é muito importante a gente trabalhar com projetos, isso é bom”.

A feira irá contemplar também a cadeia produtiva das hortaliças. A produção já está pronta para ser colhida. Além da oferta de pescados frescos, a Feira do Peixe também contará com uma variedade de hortaliças orgânicas, garantindo opções para a clientela.

“A Prefeitura de Rio Branco e a Seagro estão dando todo o suporte técnico e estrutural para que essa feira possa acontecer da melhor forma possível. Não só o peixe, mas toda as hortaliças dos polos de assentamento de Rio Branco vão estar nessa feira”, explicou o zootecnista, Gleison Aguiar.

Luizio Oliveira/Assecom

Foto: Evandro Derze/Assecom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram