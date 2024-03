Está circulando nas redes sociais uma briga generalizada entre dezenas de jovens que estavam dançando e bebendo no coreto da praça central da cidade de Sena Madureira.

De acordo com as informações coletadas pela nossa reportagem, a briga aconteceu a aproximadamente 4 anos atrás, mas só agora um dos participantes resolveu divulgar as imagens na internet.

Por AcreOnline.net

