Uma ação conjunta entre Polícia Militar e Polícia Civil resultou na apreensão de entorpecentes na segunda-feira, 18, em Sena Madureira.

Os policiais receberam informações que uma mulher estaria levando entorpecentes em uma cesta de “presente” para Sena Madureira, a suspeita saiu de Rio Branco, bairro Cidade do Povo, em um táxi. Os policiais tinham informações das características do veículo e da suposta autora.

Diante disso os policiais fizeram um bloqueio no Km 12, da BR364, e avistaram um veículo táxi com as características indicadas e uma mulher com a cesta, foi realizada a abordagem e constatado que existiam entorpecentes do tipo cocaína e maconha, aparentemente.

Os policiais encaminharam o material apreendido à delegacia juntamente com a envolvida para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Assessoria de Comunicação da PMAC

