Antônio Nascimento (Jacaré), 62, (Postos Rodrigues) é o novo reforço do Team Honda para disputa da temporada de 2024. Além da disputa por títulos, Antônio Jacaré terá a responsabilidade de passar experiência para os atletas mais novos da equipe.

“Tinha um acordo para disputar a temporada por outra equipe, mas a proposta do time Honda foi excelente. Uma valorização deste nível na reta final de carreira é fantástico”, disse o ciclista.

Início em 1977

Antônio Jacaré disputou a primeira corrida em 1977 com 16 anos e descobriu a paixão pelo esporte.

“Era um mundo completamente diferente em todos os sentidos. Não tínhamos bikes como as atuais e as disputas eram sem equipamentos. Também não tínhamos provas com tanta frequência”, afirmou o atleta.

Federação e Santo Vidal

Segundo Antônio Jacaré, a fundação da Federação Acreana de Ciclismo (FAC) em 1996 é marco para a mudança da modalidade no Acre.

“Passamos a ter competições mais organizadas e durante toda a temporada. As participações e os resultados do Santo Vidal nas competições em nível nacional aumentaram a visibilidade para o ciclismo”, avaliou Antônio Jacaré.

Títulos incontáveis e 29 medalhas

Antônio Jacaré não consegue ter a precisão de quantos títulos acreanos foram conquistados. Contudo, em 13 participações no Norte/ Nordeste e 5 Brasileiros são 29 medalhas.

“Quero parar com as disputas, mas não deixam. Vou para mais uma temporada e minha meta é sempre ocupar o lugar mais alto do pódio”, afirmou o interminável Jacaré.

Por PHD Esporte Clube

