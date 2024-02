A diretoria do Rio Branco definiu os preços dos ingressos do duelo contra o CRB, de Alagoas, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida será disputada na quarta, 21, a partir das 19h30, e a entrada inteira custará R$ 40,00 e a meia R$ 20,00.

“Definimos os preços e agora é esperar a presença da nossa torcida no Florestão. Vamos iniciar a temporada com um dos jogos mais importantes do ano”, comentou o presidente do Rio Branco, Valdemar Neto.

Vaguinho tem dúvidas

Faltando 8 dias para o confronto, Vaguinho Santos ainda não tem o time do Rio Branco definido. O treinador tem dúvidas na lateral esquerda, no homem de armação do meio-campo e quem será o camisa 9 da equipe.

Fim de semana

A comissão técnica do Estrelão confirmou treinamentos durante todo o fim de semana para fechar a preparação visando o confronto contra o CRB.

Por PHD Esporte Clube

Foto Jhon Silva

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram