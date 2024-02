Na noite do último domingo,11, André Barroso, um jovem andarilho de 19 anos com problemas mentais, foi morto com vários tiros enquanto caminhava pelo Ramal da Macarrão, no bairro Belo Jardim 1.

Ele era conhecido por sua associação com uma facção criminosa e já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio anteriormente.

Após ser surpreendido por criminosos armados próximo à sua casa, André foi alvejado na cabeça, nas costas e no tórax. Apesar dos esforços da polícia e do SAMU, ele não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), enquanto os suspeitos permanecem foragidos.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram