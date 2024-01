O departamento de competições da CBF realizou nesta terça, 30, no Rio de Janeiro, o sorteio dos confrontos da 1ª fase da Copa do Brasil 2024. O Rio Branco, atual campeão acreano, vai enfrentar o CRB, de Alagoas, e o Humaitá irá jogar contra o Sampaio Corrêa, do Maranhão.

Jogos no Florestão

Rio Branco e Humaitá farão seus confrontos no Florestão. Contudo, as equipes acreanas irão jogar por vitórias para conquistar as classificações.

Se passar

Se Rio Branco e Humaitá conquistarem as classificações, irão enfrentar os vencedores dos duelos: Athletic, de Minas Gerais, x Volta Redonda, do Rio de Janeiro, e Maranhão e Ferroviário, do Ceará, respectivamente.

Fala, Kinho!

“Pegamos um adversário de tradição, mas gostei do sorteio. Vamos seguir trabalhando para podermos chegar bem preparados no duelo”, disse o treinador do Humaitá, Kinho Brito.

Presidente avalia

“Não existe jogo fácil na Copa do Brasil. Teremos um time complicado na primeira fase, mas um dos nossos objetivos neste início de temporada é passar de fase”, afirmou o presidente do Rio Branco, Valdemar Neto.

