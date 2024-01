O governo do Acre, por meio da Secretaria de Governo (Segov), Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) e Polícia Militar do Acre (PMAC), começou na tarde da terça-feira, 30, a desempossar e drenar as águas de um córrego que passa por trás do loteamento Praia do Amapá, em Rio Branco.

O secretário de Governo (Segov), Alysson Bestene, esteve presente durante a ação e explicou que por meio da Polícia Comunitária, foi acionado a Segov e o Deracre que prontamente articularam para que uma escavadeira fosse levada ao local para realizar a desobstrução do córrego.

“O que nos traz aqui hoje é uma situação emergencial para as famílias que moram aqui na Praia do Amapá. Esse acúmulo de água estava impedindo as crianças de trafegarem aqui. Então, de imediato, a gente fez essa atividade em conjunto por meio da Segov, Polícia Comunitária e Deracre de não só identificar mais agir enquanto governo do Estado”, esclareceu o secretário.

O comerciante Joseildo da Silva afirma que buscou a Polícia Comunitária, que imediatamente tomou uma ação.

“Felizmente eu só tenho agradecer e parabenizar a equipe do governo, por estar nos tiramos dessa situação, entrei em contato com vocês ontem e hoje vocês já entraram em campo. Então só tenho a agradecer. A equipe do governo está de parabéns mesmo”, agradeceu o comerciante.

Miguel França – Agência de Noticias do Acre

Foto: Neto Lucena/ Secom

