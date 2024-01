A CBF confirmou para terça, 30, às 13 horas (hora Acre), no Rio de Janeiro, o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil de 2024. A competição vai reunir 80 equipes na primeira fase e vão ser definidos os 40 primeiros jogos da competição.

92 equipes

A Copa do Brasil terá 92 times na disputa. As 12 equipes classificadas, Ceará/CE, Vitória/BA, Goiás/GO, São Paulo/SP, Fluminense/RJ, Palmeiras/SP, Botafogo/RJ, Flamengo/RJ, Atlético Mineiro/MG, Grêmio/RS, Red Bull Bragantino/SP e Athlético Paranaense/PR, entram na disputa do torneio somente na terceira fase, quando os duelos passam a ser de ida e volta.

No mesmo pote

Rio Branco e Humaitá, representantes do futebol acreano, estão no pote F. Estrelão e Tourão irão enfrentar os adversários do pote B formado por Juventude/RS, Sport/PE, CRB/AL, Criciúma/SC, Sampaio Corrêa/MA, Tombense/MG, Ituano/SP, Operário/PR, ABC/RN e Remo/PA.

