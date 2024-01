Manaus – A mãe de Rayssa Mirela Souza de Oliveira, 18, que foi morta a tiros dentro do comércio onde trabalhava se desesperou ao chegar no local de trabalho da jovem e encontrar a filha caída no chão. O crime ocorreu na quinta-feira (25), no bairro Castanheira, município de Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus).

De acordo com a polícia, a jovem estava atendendo clientes, quando dois homens chegaram no estabelecimento em uma motocicleta vermelha e se aproximaram dela. Um dos criminosos armado, efetuou os disparos de arma de fogo contra a jovem. Ele fugiu na companhia do comparsa.

A polícia teve acesso às imagens de câmeras de vigilância das proximidades. As gravações serão usadas para ajudar a identificar o pistoleiro e comparsa. Não informações sobre a motivação do crime.

Fonte: D24am.

