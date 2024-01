O zagueiro Bebê, uma das principais contratações da Adesg para disputa do Estadual, pode perder a temporada. O atleta sofreu uma lesão no tornozelo direito durante um treinamento no Nabor Júnior, em Senador Guiomard, e pelas primeiras avaliações médicas será necessária uma cirurgia com um prazo de recuperação entre 6 e 8 meses.

Tratamento conservador

Segundo o fisioterapeuta da Adesg, Rafael Roma, será realizado um tratamento conservador por 4 semanas e após o período vai ser feita uma nova avaliação.

Volta ao mercado

Com a lesão do zagueiro Bebê, a diretoria da Adesg deve voltar ao mercado para tentar a contratação de um defensor. Com os estaduais sendo disputados em todo o Brasil, o Leão vai precisar de uma boa indicação.

Comanda coletivo

O elenco da Adesg vai trabalhar no período da tarde e o técnico Zé Marco irá comandar um coletivo.

“A ideia era um jogo treino. Não foi possível e por isso vamos abrir mais o campo e realizar um coletivo”, declarou o treinador.

Por PHD Esporte Clube

Foto Manoel Façanha

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram