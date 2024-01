OPERAÇÃO P.R.O.T.E.T.O.R – PMAC/CPE-6°BPM – ACRE*

*FATO* Tráfico de drogas/ Organização Criminosa

*DATA:* 23/01/2024

*HORÁRIO:* 17h00min

*LOCAL:* Rio Juruá-Mirim, Porto Walter -AC

*Autor* Não identificado

*Material Apreendido*

– 500 g de Skunk

– um motor de rabeta

– dois celulares

*PREJUÍZO AO CRIME:*

R$21.000,00

Durante a Operação P.R.O.T.E.T.O.R das Divisas e Fronteiras, o Grupamento de Operações Especiais da Companhia de Policiamento Especializado do 6° Batalhão da Polícia Militar recebeu informações da Seção de Inteligência e Análise Criminal onde em um roçado pouco acima da foz do Igarapé Comprido no Rio Juruá -Mirim havia um indivíduo com mandado de prisão para dar cumprimento.

Tratava-se de Cledson Costa Silva, mandado de prisão n° 0002795-13.2016.8.01.0002.01.0004-17.

Quando a equipe policial composta estava se aproximando visualizou um indivíduo manutenindo um barco e quando ele percebeu a presença dos policiais rapidamente empreendeu fuga abandonando vários pertences no barco.

Após buscas nas adjacências, nada mais foi encontrado.

As buscas no barco foram encontrados meio barra de substância análoga ao Skunk, dois telefones celulares e dois motores de embarcação. Diante das fundadas razões e evidências que o material é utilizado para transportar substância entorpecentes, os objetos foram apreendidos com base do dispositivo legal da Lei de Tráfico de drogas e, como o local é conhecido como rota do narcotráfico internacional entre Brasil e Peru, a ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia Federal no Município de Cruzeiro do Sul para maiores investigações.

Assessoria de Comunicação da PMAC

