O zagueiro Lucas Veríssimo recebeu uma proposta do Al-Duhail, do Catar, e está de saída Corinthians. A diretoria alvinegra confirmou a transferência neste sábado.

A oferta do clube árabe por Lucas Veríssimo é de 9 milhões de euros, cerca de R$ 48,4 milhões na cotação atual.

No fim de 2023, o Corinthians alinhou acordo com o Benfica, de Portugal, para comprar Lucas Veríssimo, que tem contrato de empréstimo até o meio deste ano. Apesar do acerto verbal, o novo vínculo não foi assinado, e o Timão não efetuou pagamento. A operação estava alinhada em 8 milhões de euros.

Assim, Veríssimo segue com os direitos econômicos vinculados ao Benfica.

– O clube lamenta, mas respeita a decisão do atleta. Vale ressaltar que havia um contrato para a sua permanência definitiva pronto para assinatura do jogador e seu staff (empresário Paulo Pitombeira) desde o dia 4 de janeiro. Porém, com a nova proposta, ele optou por seguir sua carreira no país asiático – informou o Corinthians, em nota.

Ao contratar o zagueiro por empréstimo, ano passado, o Corinthians não informou se teria direito a receber alguma “taxa de vitrine” em caso de venda do atleta pelo clube português.

O povo quer saber quem o Corinthians vai contratar para o ataque

Lucas Veríssimo ficou fora do treino deste sábado. Segundo Walmir Cruz, coordenador de performance do Corinthians, o motivo foram dores em um dos joelhos.

Na ausência dele, Félix Torres e Caetano devem formar a dupla de zaga do Timão neste sábado, contra o Guarani, às 18h, na Neo Química Arena, na estreia no Paulistão.

Veríssimo disputou 18 jogos desde que chegou ao Corinthians e marcou um gol.

Por Bruno Cassucci e Cahê Mota

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram