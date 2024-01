Uma mulher se revoltou após ser demitida de uma cafeteria e partiu para cima do gerente. No vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível ver que ela entrando no local e confronto os antigos colegas de trabalho e o chefe.

A discussão acalorada logo chegou ao ponto de agressão. A mulher parte para cima dos homens que tentam impedir a sua entrada. Ela chega a ser agredida também e jogada no chão. Na sequência, ela dá um tapa no rosto de outro funcionário.

A confusão só acabou depois que ela conseguiu dar um salto surpreendente para pular o balcão e conseguir pegar os seus pertencentes antes de ir embora.

O caso ocorreu em uma unidade da cafeteria Harvest & Grounds, localizada no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, nos Estados Unidos.

It just got real at ATL @ Harvest & Grounds Terminal D between a staff member and manager. The lady hit multiple staff members before getting thrown to the ground. pic.twitter.com/cNGdi6xmEe

— Betches Wildin (@betcheswildin) January 16, 2024