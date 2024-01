A Secretaria de Estado de Educação do Acre divulgou, nesta quarta-feira (17), um edital de abertura com a oferta de 600 vagas para cursos do Centro de Estudo de Línguas – CEL em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. As oportunidades são destinadas a alunos da Rede Pública de Ensino, abrangendo do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. Além disso, de forma extraordinária, a comunidade em geral também poderá se inscrever.

Detalhes das Vagas:

– Para a capital, Rio Branco, serão disponibilizadas 500 vagas.

– As aulas dos cursos do Centro de Estudo de Línguas e seus núcleos serão oferecidas no formato presencial.

– Os endereços para assistir às aulas em Rio Branco são o Centro de Estudo de Línguas – CEL (Avenida Getúlio Vargas, 3030, Bairro Bosque), NEL CEBRB (Colégio Estadual Barão do Rio Branco – Avenida Getúlio Vargas, nº 232, Bairro Centro) e NEL EJORB (Escola José Ribamar Batista – Rua Rio Grande do Sul, nº 2570, Bairro Aeroporto Velho).

Processo de Pré-Matrícula:

– Os interessados devem realizar uma pré-matrícula online por meio dos links disponibilizados no edital.

– Pré-matrículas para alunos da rede pública poderão ser acessadas das 08h do dia 05 de fevereiro de 2024 às 17h do dia 06 de fevereiro de 2024.

– Matrículas para a comunidade em geral, especificamente no curso de Libras, poderão ser acessadas no mesmo período.

Documentação Necessária:

– No ato do preenchimento do formulário online, o candidato deverá informar o número do CPF, dados pessoais, endereço residencial atualizado e e-mail pessoal (preferencialmente GMAIL).

– Além disso, será necessário optar pelo curso de línguas desejado e indicar o horário de preferência.

Cruzeiro do Sul:

– Em Cruzeiro do Sul, serão ofertadas 100 vagas.

Essa é uma excelente oportunidade para aprimorar habilidades linguísticas, seja para os alunos da rede pública ou para a comunidade em geral interessada nos cursos oferecidos pelo Centro de Estudo de Línguas – CEL. O período de pré-matrícula é limitado, portanto, os interessados devem ficar atentos às datas estipuladas no edital para garantir sua participação.

Para mais informações e acesso ao edital completo, os interessados podem consultar a edição do Diário Oficial desta quarta-feira (17).

doe

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram