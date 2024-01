A diretoria do Rio Branco fechou as contratações do zagueiro Saulo, do volante Djalma, dos meias Tonny e Dodô e do atacante Robert Ribeiro. Os atletas começam a desembarcar nesta quarta, 17, na capital acreana e a meta é fechar o elenco para a estreia no Campeonato Estadual, a partida contra o Atlético será no dia 20 de fevereiro.

“Precisávamos trazer essas peças. O elenco estava muito reduzido e agora a nossa comissão poderá trabalhar com mais opções pensando nas estreias do Estadual e da Copa Verde”, comentou o presidente Valdemar Neto.

Mais disputa

O técnico Vaguinho Santos esperava as contratações para aumentar a disputa pela titularidade no Rio Branco. O treinador ainda tem mais de um mês para montar um time competitivo para os primeiros compromissos da temporada contra o Atlético (Estadual) e Águia de Marabá (Copa Verde).

Um goleiro

O Rio Branco ainda precisa de um goleiro. Contudo, a diretoria do Mais Querido deve agir com mais cautela esperando por uma boa oportunidade de negócio.

PHD Esporte Clube

Foto Manoel Façanha

