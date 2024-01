Técnico comanda atividade do elenco rubro-negro na manhã desta terça-feira (16) e encerra preparação para primeira rodada do Estadual

O Flamengo realizou um treino na manhã desta terça-feira (16), no Ninho do Urubu. Assim, Tite definiu os titulares do primeiro compromisso de 2024. A equipe rubro-negra entra em campo nesta quarta-feira (17), diante do Audax, às 21h30, em Manaus, pela estreia do Carioca.

Após atuar nas últimas rodadas do Brasileirão, uruguaio ganha confiança de Tite e deve ser utilizado neste começo de temporada

Tite decidiu repetir praticamente os mesmos titulares da partida diante do São Paulo, no Morumbi, pela última rodada do Brasileirão. A única mudança ficou por conta de Léo Pereira, que entra na vaga de Pablo. O zagueiro, por sinal, está tratando uma tendinite em um dos joelhos e sequer vai participar da pré-temporada nos Estados Unidos.

Aliás, é importante lembrar que De La Cruz, primeiro reforço do Flamengo para 2024, não conseguiu se inscrever no prazo determinado e está fora da primeira rodada do Carioca. Thiago Maia e Matheuzinho também não viajam para Manaus. Afinal, ambos estão em negociações avançadas com Internacional e Corinthians, respectivamente.

O Rubro-Negro, dessa forma, deve entrar em campo com Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Com esta escalação, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique seguem no banco de reservas.

O Flamengo viaja para os Estados Unidos na próxima quinta-feira (18), logo depois da estreia do Carioca. Assim, os jogadores rubro-negros vão disputar amistosos contra Philadelphia Union e Orlando City, nos dias 21 e 27 de janeiro, respectivamente. Durante este período, Mário Jorge vai comandar um time alternativo no Estadual..

Por Redação Jogada10

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram