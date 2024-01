Na manhã da última terça-feira, 2 de janeiro, o departamento técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o aguardado calendário das competições de base para a temporada de 2024. Dentre os destaques, está a participação do Estado do Acre em três importantes torneios, abrindo caminho para um ano repleto de desafios e oportunidades para os jovens talentos do futebol acreano.

Campeonato Brasileiro Sub-20: Março a Julho

O primeiro torneio do ano será o Campeonato Brasileiro Sub-20, programado para ocorrer entre os meses de março e julho. Uma competição que promete reunir os melhores talentos juvenis do país, proporcionando uma vitrine para os clubes e uma experiência valiosa para os atletas.

Representantes do Acre em Três Frentes

O Estado do Acre terá uma presença destacada nas competições de base em 2024, com três equipes representando a região em diferentes categorias.

1. Sena Madureira – Copa do Brasil Sub-20: O clube Sena Madureira estará na disputa da Copa do Brasil Sub-20, buscando deixar sua marca e demonstrar a qualidade de seus jovens jogadores.

2. Galvez – Copa do Brasil Sub-17: O Galvez, por sua vez, entra em campo na Copa do Brasil Sub-17, prontos para enfrentar adversários de todo o país e mostrar o potencial do futebol de base acreano.

3. Atlético – Campeonato Brasileiro A3 Feminino: O Atlético representará o Acre no Campeonato Brasileiro A3 Feminino, proporcionando oportunidades para as talentosas atletas femininas da região brilharem nos gramados nacionais.

Expectativas e Desafios para 2024

Leandro Rodrigues, diretor técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFEAC), expressou otimismo em relação ao ano que se inicia. “Teremos um calendário com muitos torneios. Esperamos ter uma temporada com resultados expressivos”, declarou Rodrigues, destacando a importância dessas competições para o desenvolvimento e visibilidade do futebol local.

Campeonato Brasileiro Sub-15: Avaliação em Andamento

Há ainda a possibilidade da realização do Campeonato Brasileiro Sub-15, com uma avaliação em curso entre a CBF e os presidentes das federações. A confirmação dessa competição agregaria ainda mais ao cenário do futebol de base, proporcionando oportunidades para os jovens talentos de todo o país.

Por AcreOnline.net

Foto Manoel Façanha

