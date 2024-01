Na noite da última terça-feira,02, uma tentativa de homicídio ocorreu no bairro Recanto dos Buritis, segundo distrito de Rio Branco. Três homens, a bordo de um carro, teriam forçado a vítima a entrar no veículo no bairro Cidade do Povo.

Levada até o Recanto dos Buritis com a intenção de executá-la, a vítima conseguiu saltar do veículo quando chegaram ao destino.

Os criminosos, contudo, não desistiram facilmente e efetuaram disparos, atingindo o rosto da vítima. Mesmo ferido e sangrando, o indivíduo buscou refúgio em uma oficina mecânica, onde pediu desesperadamente por ajuda.

Autoridades locais estão investigando o caso.

Por AcreOnline.net

