Coordenadores das rádios Aldeia e Difusora da capital e do interior do estado participaram nesta sexta-feira, 29, de uma reunião na sede da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) para avaliar as atividades de 2023 e estabelecer o cronograma de planejamento para 2024, no âmbito das rádios públicas do Estado.

A reunião foi convocada pela secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa, que parabenizou o empenho dos coordenadores e demais servidores das rádios neste ano, quando a função deles de comunicar a população acreana foi extremamente essencial, principalmente em períodos de enchente e também de seca extrema, os quais o Acre enfrentou este ano.

“Temos estrutura física de rádios em seis municípios do interior e na capital, Rio Branco. Branco. As nossas rádios possuem alcance efetivo de 75,3% da população total acreana, são aproximadamente 682.085 pessoas alcançadas com as ondas das nossas rádios. Os números falam por si e por essa razão devemos estar sempre empenhados em levar a informação precisa e correta para os nossos ouvintes, tornando as ações do governo mais transparentes possíveis”, destacou a secretária.

O encontro abordou, ainda, fluxos de trabalho com foco no jornalismo, nas transmissões em cadeia, no marketing digital e nos atos administrativos.

A engenheira Juliana dos Anjos, que responde pelo Departamento de Engenharia e Radiodifusão e também pelas licenças e outorgas da Fundação Aldeia de Comunicação, falou sobre os investimentos realizados nas rádios em 2023.

“Este ano a Secom realizou a compra de cinco transmissores FM, microfones e console de áudio, com recursos oriundos de emendas parlamentares. Assim, seguimos buscando melhorias para as rádios públicas do Estado”, enfatizou.



Para o coordenador da Rádio Difusora de Feijó, Gilberto Braga, a avaliação do ano 2023 é muito positiva. “O maior investimento que um gestor pode fazer é na melhoria das condições de trabalho do servidor, e isso o atual governo tem feito: reformou e ampliou rádios, comprou equipamentos e investiu em pós-graduação para os servidores, numa parceria com a Ufac. São muitos avanços que certamente fizeram a diferença para quem trabalha nas rádios e para quem é ouvinte delas também”, destacou.

Além de Gilberto, estiveram presentes na reunião os coordenadores da Rádio Difusora de Rio Branco, Raimundo Fernandes; da Rádio Aldeia de Rio Branco, Floriano Oliveira; das Rádios Aldeia de Brasileia e Cruzeiro do Sul, Leo Costa e Erisnei Mesquita; das Rádios Difusora de Sena Madureira e Tarauacá, Edinaldo Gomes e Albanir Morais, e do diretor Neto Vitalino. Da sede da Secom, também estiveram presentes a diretora de Comunicação, Renata Brasileiro, a diretora administrativa, Sabrina Gondin, coordenadora do Marketing Digital, Verônica Pimentel e o responsável pela TI, Caio Cezar Tavares.

Agência de Noticias do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram