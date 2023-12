Como forma de incentivo ao homem do campo e visando alavancar a agricultura familiar em Sena Madureira, o prefeito Mazinho Serafim entregou na tarde desta sexta-feira 10 Motocultivadores para produtores rurais do município, através da secretaria municipal de desenvolvimento rural (SEMDER), gerida por Ecinairo Carvalho (Xuxa).

A entrega dos equipamentos ocorreu na praça central e contou com a presença do deputado estadual Gilberto Lira, secretários municipais, representados pelo Dr. Getulião Saraiva, dos vereadores Sidiney Araújo e Carlos Beliza, e da presidente do sindicato dos trabalhadores rurais, Izanira Oliveira.

“É gratificante entregar esses implementos aos nossos amigos da zona rural, visto que serão bem utilizados e vai resultar em um aumento da produção em nosso município. Agradeço o apoio dos vereadores, dos nossos secretários, e da deputada Meire Serafim e do deputado Gilberto Lira”, disse o prefeito.

Vale destacar que a entrega dos equipamentos faz parte da segunda etapa do programa de apoio a agricultura familiar lançado por Mazinho durante a ExpoSena 2023. Posteriormente outras famílias rurais também serão contempladas.

Assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram