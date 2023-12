Mais de 40 pessoas morreram na terça-feira em uma explosão de um caminhão-tanque no centro da Libéria, de acordo com uma fonte médica.

O médico Francis Kateh, em entrevista à Super Bongese TV, afirmou que mais de 40 pessoas perderam a vida, mas será difícil precisar o número exato de vítimas devido à gravidade da explosão.

O acidente ocorreu em Totota, no condado de Bong, a cerca de 130 km da capital Monróvia. Inicialmente, a polícia havia anunciado um balanço de 15 vítimas fatais, mas o número aumentou à medida que mais informações foram apuradas.

Muitas pessoas sofreram queimaduras e, no momento da explosão, havia pessoas próximas ao local do acidente, algumas tentando extrair gasolina do caminhão-tanque.

Ainda há muitos pacientes feridos, incluindo crianças e uma mulher grávida, que estão recebendo atendimento médico no condado de Bong. Uma funcionária de Saúde do condado, identificada como Cynthia Blapooh, informou à imprensa local sobre a gravidade dos ferimentos e a diversidade dos pacientes em tratamento.

Por Somos Noticia

