Na tarde desta sexta-feira (29), uma casa localizada na rua São Paulo, no bairro Taquari, região do Segundo Distrito de Rio Branco, foi parcialmente consumida por um incêndio de grandes proporções, resultante de um curto-circuito. A rápida ação dos moradores e autoridades locais evitou danos maiores, embora a residência tenha sofrido perdas consideráveis.



De acordo com a proprietária do imóvel, ela e sua filha de 4 anos estavam na casa no momento em que as chamas começaram a se alastrar. Segundo relatos da mulher, vizinhos testemunharam o início do fogo no poste de energia elétrica da residência, e logo as chamas se propagaram para a casa, construída parcialmente com alvenaria e metade em madeira.

Diante da emergência, a moradora agiu rapidamente, retirando a criança do local e buscando ajuda junto aos vizinhos. A comunidade colaborou prontamente, auxiliando na remoção de eletrodomésticos, como geladeiras, bujões e fogão, presentes na área da cozinha. Contudo, a sala da residência foi totalmente consumida pelo fogo.

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) foi acionado, despachando uma guarnição para verificar a situação. Ao chegar, os militares encontraram as chamas se alastrando e isolaram a área até a chegada do Corpo de Bombeiros, responsável por controlar o incêndio e realizar as operações de rescaldo.

Uma unidade especializada em busca e resgate, acompanhada por duas viaturas de combate a incêndio, conseguiu, após uma hora de trabalho intenso, controlar as chamas e garantir a segurança da área afetada.

Embora a suspeita inicial aponte para um curto-circuito na fiação elétrica como a causa do incêndio, um laudo pericial será produzido nos próximos 30 dias para confirmar as circunstâncias do ocorrido.

Por Alexandre Lima o Alto Acre

