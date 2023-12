O goleiro Dida e o zagueiro Juan são os primeiros contratados da Adesg a desembarcar na capital acreana para a disputa do Campeonato Estadual. Dida estava na segunda divisão do futebol de Portugal e Juan atuou pelo Náutico, de Roraima, na temporada de 2023.

Júlio acerta com Leão

O lateral direito Júlio acertou com a diretoria da Adesg e voltará a atuar no futebol acreano. O atleta atuou pelo Atlético e é uma indicação do técnico Zé Marco.

“Estávamos precisando de um lateral direito para fechar o elenco antes do início dos treinamentos. Vamos ter um grupo competitivo”, avaliou o treinador.

Parceria com Ufac

Os dirigentes da Adesg irão tentar uma reunião com a reitora da Ufac, Guida Aquino, com o objetivo de fechar um termo de cooperação para a utilização do campo da instituição.

