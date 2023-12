No feriado de Natal, o Corpo de Bombeiros Militar de Cruzeiro do Sul mobilizou uma operação de resgate para encontrar um homem de 40 anos que desapareceu nas águas do Rio Juruá. A vítima, que saiu sozinha em uma embarcação, foi localizada sem vida após dois dias de intensas buscas.

Após receber o chamado em 25 de dezembro, os militares do 4º Batalhão se dirigiram ao município de Marechal Thaumaturgo para iniciar as operações de busca. Familiares relataram que o homem partiu sozinho, não retornando, levantando suspeitas de afogamento.

As buscas concentraram-se inicialmente na área onde a embarcação foi encontrada, indicando a possibilidade de um afogamento. No segundo dia, após buscas superficiais, o corpo foi localizado submerso nas águas do Rio Juruá.

Os bombeiros retiraram o corpo da água e, após os procedimentos necessários, entregaram-no aos familiares da vítima.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram