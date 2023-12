A diretoria do São Francisco fechou nesta quarta, 27, a contratação do lateral Régis, ex-São Paulo. O atleta disputou a temporada de 2023 pelo São Caetano como meia e chega com um contrato de quatro meses.

“Conseguimos fechar uma grande contratação para o São Francisco. O Regis chega para ser o camisa 10 no Estadual. Temos grandes objetivos e estamos trazendo um jogador de excelente nível”, afirmou o CEO do São Francisco, Wemerson Campos.

Régis confirmou a contratação

Régis confirmou o acordo com São Francisco (vídeo) e acredita na possibilidade de realizar uma grande temporada no futebol acreano.

“Estou muito feliz pelo acerto e diz para os torcedores que estou chegando no clube. Agradeço a diretoria pela confiança no meu trabalho”, comentou Regis.

Grupo fechado

Com a contratação de Régis, o São Francisco fecha, por enquanto, o elenco para o início do Estadual. O primeiro desafio dos Católicos será contra o Humaitá no dia 24 de fevereiro no Florestão.

Por PHD Esporte Clube

