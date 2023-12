Na madrugada desta quinta-feira (28), a comunidade de Sena Madureira lamentou a perda de uma de suas moradoras mais antigas, dona Raimunda Pereira Bandeira, carinhosamente conhecida como dona “Nenê”. Aos 100 anos de idade, ela sucumbiu a uma forte gripe, não resistindo às complicações.

Nascida às margens do rio Macauã, dona Nenê migrou para a zona urbana de Sena ao longo dos anos. Sua história é marcada por décadas de trabalho na colônia, inicialmente como vendedora de doces, incluindo pé-de-moleque e bolos diversos. Após a morte do marido, a matriarca se aposentou como soldada da borracha.

A notícia do falecimento abalou familiares e amigos, deixando um vazio na comunidade. Alice Bandeira, neta da falecida, compartilhou a dificuldade do momento e ressaltou o legado deixado por sua avó.

O velório acontece na residência de dona Nenê, situada no bairro Cidade Nova, e o sepultamento está programado para as 16 horas de hoje no cemitério São João Batista.

Dona Nenê deixa um significativo legado, tendo sido mãe de sete filhos, incluindo figuras conhecidas na cidade como Zé Bandeira e Maria Bandeira. Além disso, ela era avó de 15 netos e contava com impressionantes 30 tataranetos. Seu centenário seria celebrado no final deste mês, no dia 30.

A comunidade se despede de uma mulher cuja vida foi entrelaçada com a história local, e sua memória permanecerá viva nos corações daqueles que tiveram a honra de compartilhar momentos ao seu lado.

