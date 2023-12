A Polícia Civil do Acre (PCAC) desencadeou, na manhã da última quarta-feira (27), uma operação contra o tráfico de drogas em Plácido de Castro, com o apoio crucial do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (DENARC), uma divisão especializada da PCAC.

O foco da operação foi neutralizar um grupo criminoso que vinha operando na região. Dois indivíduos foram capturados durante a investida: um preso em flagrante por porte ilegal de armas de fogo, e o outro detido mediante mandado judicial da Primeira Vara Criminal de Rio Branco. As identidades dos detidos estão sendo mantidas sob sigilo.

Os desdobramentos da operação resultam de investigações preliminares, indicando a persistência da polícia judiciária em identificar e capturar os demais envolvidos no esquema criminoso.

A Polícia Civil de Plácido de Castro, em constante atuação, em parceria com as demais forças de segurança do Estado do Acre, reforça seu compromisso com a proteção da comunidade. Esta operação representa mais um passo firme na batalha contra o tráfico de drogas, assegurando a tranquilidade e a segurança dos cidadãos.

Por Assessoria PCAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram