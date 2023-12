O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC) iniciou na tarde desta quarta-feira (27) as buscas pelo corpo de Jarison Gomes da Silva, de 40 anos, que desapareceu nas águas do Rio Juruá no último domingo (25).

Segundo o solicitante, seu tio submergiu no rio por volta das 5 horas da tarde, quando estava na comunidade Estirão da foz do rio Tejo, em Marechal Thaumaturgo, a cerca de 40 minutos de barco da sede do município. Ele relatou que a vítima possivelmente havia ingerido bebida alcoólica antes de entrar na água.

Homens do corpo de bombeiros foram enviados ao local, onde permanecerão por três dias fazendo buscar pelo homem desaparecido. O Rio Juruá está com o nível ligeiramente elevado devido às chuvas intensas na região, o que dificulta as buscas e aumenta o risco de afogamentos.

O comando do corpo de Bombeiros na pessoa do tenente Rosenildo Pires, orienta a população a evitar o banho em locais desconhecidos, profundos ou com correnteza, e a não consumir bebidas alcoólicas antes de entrar na água.

Jurua24horas

