‘Minha filha é a coisa mais linda do mundo, tão calminha, tão tranquila, tem uma força tão grande’, postou a cantora na web

Rio de Janeiro- MC Mirella e Dynho Alves mostraram o rostinho da filha recém-nascida, Serena, pela primeira vez. A publicação aconteceu após a cobrança dos fãs, que queriam ver a bebê. “Bem-vinda, Serena. Minha filha é a coisa mais linda do mundo, tão calminha, tão tranquila, tem uma força tão grande, e logo, logo estará no quarto com a gente! Te amamos!”, escreveu o casal na legenda da publicação em que posam com a pequena.

Nos comentários, seguidores reagiram ao post. “Ai, muito linda! Bem-vinda a esse mundão!”, elogiou uma pessoa. “O narizinho de coração, que menina mais linda”, publicou outra. “A cara do Dynho”, opinou mais uma.

Mais cedo, Mirella usou as redes sociais para rebater as críticas sobre o número de postagens que está fazendo na web após o nascimento da filha. A cantora explicou que não tem o que esconder em sua vida.

“Eu sei que muitas pessoas não são acostumadas a esse tipo de coisa, ou muita gente não me conhece e não me acompanhava. Esse é meu jeito, minha vida é um livro aberto, eu posto realmente tudo”, explicou a famosa.

Ela ainda justificou ter feito vídeos de publicidades na cama da maternidade, pouco depois do nascimento da filha: “Para mim, não é nenhum problema eu trabalhar daqui ou de lá. Não vejo nenhum problema em trabalhar. Não estou morrendo”, alfinetou.

Fonte: D24am

