Com um sentimento de orgulho, o governador Gladson Cameli conduziu nesta quarta-feira, 27, a cerimônia de posse dos 278 novos servidores efetivos da Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre), no Teatro Universitário da Ufac, em Rio Branco. Com um olhar para o presente na busca do fortalecimento do futuro, Cameli destacou a relevância desse momento para a gestão estadual, que em seus cinco primeiros anos de governo, até agora, contratou mais de 5 mil novos servidores efetivos, além de outros importantes concursos abertos recentemente.



“É com muita alegria e gratidão a Deus que estou aqui para efetivar a posse dos novos servidores da Secretaria de Saúde. Na semana passada, realizamos a posse dos novos efetivos da Sesacre que vão atuar nas unidades de saúde do Vale do Juruá. E agora, daremos posse aos servidores de Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano, Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Plácido de Castro, Sena Madureira e Xapuri”, declarou o governador.

Ao destacar a chegada de 278 novos servidores nos municípios mencionados, Cameli enfatizou o compromisso do governo com a saúde pública e refletiu sobre os desafios enfrentados desde o início de sua gestão. “Desde que assumi o governo em 2019 e reassumi agora este ano pela vontade do povo do Acre, a saúde é uma das áreas mais delicadas da gestão. Enfrentamos a terrível pandemia de covid-19, mas chegamos até aqui melhorando o que é possível com muito esforço e renovando e ampliando o quadro de servidores da Sesacre”, ressaltou.

Emoção sem igual

Entre os novos servidores estava o jovem enfermeiro Gabriel Viana. Ele destaca que a jornada foi árdua, com os quatro anos de curso, além de uma preparação intensa para o concurso, o primeiro em que passou em sua vida.

“A oportunidade que o governo do Acre nos proporciona de poder suprir essa necessidade é muito importante. É um momento muito especial, porque a gente pode exercer a profissão que ama e contribuir para a melhoria do quadro de funcionários. Fico feliz de ser útil e poder ser enfermeiro no Estado, um profissional que cuida. Não tenho palavras pra descrever a emoção”, conta o recém empossado.

Já a fonoaudióloga Natana Souza é formada há oito anos, mas não tinha foco em concursos. Ela passou então a se dedicar junto com o esposo para concursos da segurança, mas com o concurso da Saúde pode se dedicar a se tornar uma servidora efetiva em sua área.

“É um presente de Natal para a vida. A gente nem esperava porque na minha concorrência era apenas uma vaga e já tinham chamado, mas quando veio o chamamento foi inesperado e uma alegria. Saiu no dia do aniversário da minha filha, então vou lembrar para sempre. É uma emoção que não contenho”, destaca a fonoaudióloga.

Hospital Infantil será fortalecido com ampliação

O governador aproveitou o momento para anunciar a implantação do Setor de Emergência Pediátrica do Hospital Iolanda Costa e Silva, o Hospital da Criança de Rio Branco, em parceria com a Caixa Econômica Federal. Um investimento de mais de R$ 5,7 milhões, provenientes de uma emenda parlamentar da vice-governadora Mailza Assis, do seu tempo no Senado.

Presente no evento, a vice-governadora Mailza Assis reforçou: “Todos esses avanços só são possíveis graças à união. Por isso, quero agradecer aos nossos deputados estaduais e à nossa bancada federal. É muito bom ter novos servidores na Saúde, um grupo que cuida da nossa gente, mas nada disso adianta sem a consolidação de uma boa infraestrutura. Por isso, além de todos os esforços do governador Cameli, fico muito feliz por assinar hoje esse investimento para o Hospital da Criança com o sentimento de dever cumprido”.

A cerimônia contou com a presença do secretário de Saúde, Pedro Pascoal, e demais autoridades. O secretário agradeceu o empenho da equipe da Sesacre e destacou a importância da dedicação e do zelo no trabalho dos novos servidores.

“Esse é um momento em que celebramos um dos principais objetivos desse governo, que é a geração de emprego e renda. E não adianta nada também contratarmos novos servidores sem saúde financeira no Estado, algo que essa gestão se dedicou tanto a ter. O Acre terminou o ano com mais de 12 mil cirurgias eletivas. Ontem fizemos a primeira cirurgia cardíaca infantil no estado. Estamos levando uma saúde mais humana, com novos servidores que só irão fortalecer ainda mais essa máquina incansável que é cuidar de outro ser humano”, afirmou o secretário.

Também estiveram presentes no evento o deputado federal coronel Ulysses; o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luís Gonzaga; o deputado estadual Adailton Cruz; o secretário de Estado de Administração, Paulo Correia; o secretário de Estado de Governo, Alysson Bastante; o secretário de Estado de Habitação, Egleuson Araújo; e a procuradora-geral do Estado, Janete Melo.

Novas moradias

O governador Gladson Cameli aproveitou o evento de posse dos servidores para anunciar um significativo avanço no setor habitacional do Estado do Acre. Durante a cerimônia, foi assinado um contrato de financiamento no valor total de R$ 48.455.281,97, destinado ao Programa Pró-Moradia. Esse investimento abrange a construção de 383 casas, contemplando 383 famílias, além de destinar recursos para trabalho técnico social e avaliação pós-ocupação.

O contrato, celebrado entre a Caixa Econômica Federal e o Estado do Acre, liderado pelo governador Gladson Cameli, reflete um compromisso significativo com o desenvolvimento habitacional e a melhoria da qualidade de vida da população acreana.

O programa visa atender aproximadamente 1500 habitantes, representando um passo importante para a promoção de conjuntos habitacionais e o cumprimento das metas estabelecidas.

Encerrando suas palavras, o governador aproveitou o Teatro Universitário lotado de centenas de novos servidores e seus emocionados familiares para desejar à população do Acre um próspero 2024. “Que Deus nos proteja e nos abençoe, e que todos que escolheram o Acre para viver sejam abençoados”, concluiu Cameli, expressando votos de saúde e alegria para o futuro do estado.

Confira a lista completa com o número de novos servidores efetivos da Saúde:

Rio Branco:

Agentes administrativos – 9

Biomédicos – 5

Cirurgiões Dentistas – 2

Condutores de ambulância – 5

Enfermeiros – 77

Farmacêuticos – 12

Fisioterapeutas – 40

Fonoaudiólogos – 3

Médicos – 39

Psicólogos – 8

Técnicos de Laboratório – 15

Técnicos em Radiologia – 10

Total – 225

Santa Rosa:

Agente Administrativo – 1

Enfermeiro -1

Total – 2

Manoel Urbano:

Condutor de ambulância – 1

Enfermeiros -3

Farmacêutico – 1

Total – 5

Acrelândia:

Enfermeiros – 4

Médicos – 3

Total – 7

Assis Brasil:

Enfermeiros – 2

Médico – 1

Técnico em Radiologia – 1

Técnico de Laboratório – 1

Total – 5

Brasileia:

Enfermeiros – 7

Fisioterapeuta – 1

Médicos – 2

Total – 10

Plácido de Castro:

Enfermeiros – 9

Total – 9

Sena Madureira:

Enfermeiros – 11

Médico – 1

Técnico de Laboratório – 1

Total – 13

Xapuri:

Médicos – 2

Total – 2.

Por Samuel Bryan Agência de Noticias do Acre

Foto: José Caminha/Secom

