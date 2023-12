Meio-campista, de 26 anos, se despede do River Plate e atuará com a camisa rubro-negra a partir da próxima temporada

Em clima de Natal, o Flamengo fez o anúncio oficial da contratação do meio-campista Nicolás De La Cruz, ex- River Plate. Nesse sentido, o clube fez uma ação de marketing junto a um dos patrocinadores. No vídeo divulgado nas redes sociais, o atleta recebe a camisa da equipe carioca dentro de uma caixa. O jogador assinou contrato até dezembro de 2028 e é o primeiro reforço rubro-negro para a temporada de 2024.

Momentos antes do anúncio, o clube argentino postou uma mensagem de agradecimento e confirmou a transferência do atleta para Rubro-Negro. Em seguida, o Rubro-Negro fez algumas postagens, com uma brincadeira sobre o presente de natal.

” O jogador Nicolás De La Cruz foi transferido para o Flamengo e lá continuará carreira. Obrigado por dar tudo de si em cada jogo, Nico!”, publicou o clube argentino.



O meio-campista é um desejo antigo do Flamengo, que pagou cerca de US$ 16 milhões (R$ 77,7 milhões), o valor da multa junto ao River Plate. Nascido em Montevidéu, o atleta, então, se profissionalizou em 2005, quando defendia as cores do Liverpool, do Uruguai.

Em 2017, acertou com o River Plate, onde conquistou a Libertadores, Recopa Sul-Americana e Campeonato Argentino. Nesse tempo, foram 211 jogos e 36 gols, que lhe renderam convocações para a seleção do Uruguai. Com a celeste olímpica, o meio-campista soma 25 jogos e cinco gols marcados. Por fim, o meio-campista é irmão de Carlos Sánchez, ex-Santos e atualmente no Peñarol.

Raio-X de De La Cruz

Nome: Diego Nicolás De La Cruz Arcosa

Data de nascimento: 01/06/1997

Clubes: Liverpool (URU) e River Plate (ARG)

Idade: 26 anos

Liverpool/URU (2015 a 2017)

River Plate/ARG (2017 a 2023)

Defende a seleção do Uruguai desde 2020

Títulos na carreira: River Plate – Copa Argentina (2017 e 2019), Supercopa Argentina (2017 e 2019), Conmebol Libertadores (2018), Recopa Sul-Americana (2019), Campeonato Argentino (2021 e 2023) e Trofeo de Campeones (2021 e 2023). Seleção Uruguaia – Sul-Americano Sub-20 (2017).

