Anthony Loffredo, um francês de 35 anos, embarcou em uma jornada única e extrema de auto-transformação com o objetivo de se assemelhar a um alienígena. Sua jornada, que ele descreveu como “desumanização total”, envolveu alterar 62% de sua aparência física. Essa transformação foi alcançada através de vários procedimentos, incluindo a amputação de dedos e língua, implantes de objetos metálicos e extensas tatuagens em muitas partes de seu corpo. O processo de Loffredo começou quando ele tinha 26 anos e envolveu várias etapas, cada uma contribuindo para o seu objetivo.

As etapas da transformação do “Alien Negro” foram metódicas e extensas. Inicialmente, ele começou com a divisão da língua, seguida por tatuagens. Ele então progrediu para implantes na cabeça e nos braços, e mais tatuagens. O processo continuou com amputações na boca, nariz, orelhas e mãos. Cada uma dessas etapas era parte de sua visão para alcançar um determinado visual, como ele compartilhou em uma entrevista com El Mundo. O comprometimento de Loffredo com seu projeto foi evidente no esforço que ele fez para alcançar a aparência desejada, demonstrando uma perspectiva única sobre modificação corporal e transformação pessoal.

Apesar de sua dedicação e paixão pela transformação, Loffredo anunciou recentemente o fim de seu projeto. Ele compartilhou nas redes sociais que sua transformação “perdeu todo o significado” ao longo dos anos, em grande parte devido ao impacto global e atenção que recebeu. Ele expressou que o projeto, inicialmente movido por amor, paixão, determinação e força, perdeu sua essência e propósito devido à atenção e fama inesperadas que trouxe.

Como parte da conclusão de sua transformação, Loffredo decidiu passar por um tratamento completo de preto, mudando a cor de sua pele. Ele declarou sua intenção de parar futuras modificações em seu corpo, citando a perda de interesse no mundo da modificação corporal. Sua decisão marca o fim de um capítulo significativo em sua vida, que foi acompanhado de perto e discutido em todo o mundo.

A jornada de Loffredo levanta questões sobre a vida e a existência. Conhecido como Black Alien, ele chamou atenção em várias entrevistas onde discutiu a complexidade e as motivações por trás de sua decisão. Desde jovem, ele era fascinado pela ideia de vida extraterrestre e pela possibilidade de existirem outros seres além dos humanos. Essa fascinação foi uma força motriz por trás de sua transformação. No entanto, ele esclarece que nunca se considerou um alienígena, pois acredita que sua alma não está conectada à sua forma física. Seu projeto, como ele descreveu, foi mais do que apenas transformação física; estava enraizado em pensamentos profundos sobre a existência humana e nossa presença misteriosa no mundo.

Por Lucas R.

