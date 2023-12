Pedro Antunes, 18, conquistou na manhã desta sexta, 22, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, o título do Campeonato Paulista de Fórmula Vee na categoria Júnior. O piloto acreano venceu a 1ª corrida da 8ª etapa do Paulista e ganhou o título com uma prova de antecipação.

“Esse é um resultado fantástico e fruto de muito trabalho durante toda a temporada. A conquista é para torcida acreana que me apoiou e torceu desde o início do ano”, declarou Pedro Antunes.

Mais disputada do ano

A prova desta sexta foi a mais disputada da temporada de 2023. Levi Simões, campeão da categoria principal, e Pedro Antunes disputaram a liderança desde o início da corrida. O piloto paulista ficou com a vitória por 0s033 de vantagem.

Vice e despedida

Campeão da Júnior, Pedro Antunes faz a segunda prova da última etapa neste sábado, 23, a partir das 8h45 (horário Acre), e vai entrar na pista para garantir o vice-campeonato da categoria principal.

A corrida pode marcar a despedida do piloto acreano da Fórmula Vee. O empresário e Pedro Antunes tenta fechar patrocínio para o piloto correr a Fórmula Delta em 2024.

Por PHD Esporte Clube

Foto Fernando Santos

