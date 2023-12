“A fome é diária. O nosso trabalho também” é o tema da Campanha Natal Permanente da LBV que entregará 50 mil cestas de alimentos em todo o país até o fim do ano

A Legião da Boa Vontade iniciou a entrega das cestas de alimentos não perecíveis a famílias em situação de vulnerabilidade social e em risco alimentar em todo o país, por meio da tradicional campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!, que nesta edição tem como tema “A fome é diária. O nosso trabalho também!”.

No Acre, as entregas aconteceram nas cidades de Bujari, Porto Acre e Rio Branco. Através dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS dessas localidades, que são parceiros da LBV e realizam a seleção das famílias cadastradas em situação de vulnerabilidade social, impactando quase 2.000 pessoas diretamente com esta ação. Além das famílias atendidas no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, localizado no bairro Ayrton Senna, em Rio Branco. No total 465 famílias foram contempladas com o benefício.

“Toda essa ação só é possível porque muitas pessoas acreditam no trabalho da LBV e ajudam sempre que pedimos o apoio. Então, esse é mais um agradecimento a todos os colaboradores da LBV por proporcionar dignidade no Natal de quase 500 famílias só aqui no Acre”, comentou Janilson Mendonça, responsável pela LBV no estado.



A Sra. Ana Maria, atendida pelo serviço Vivência Solidária da LBV em Rio Branco, fez questão de agradecer: “Quero agradecer a todos vocês da LBV por sempre nos receber de braços abertos, com um sorriso bonito e sempre cuidar de nós. Agradeço também aos colaboradores porque se não fosse por eles, ficaria difícil comprar um sacolão desse tamanho”, finalizou.



Neste ano, a campanha tem como meta entregar 50 mil cestas de alimentos em 200 localidades nas cinco regiões do país. Ainda dá tempo para ajudar. Para isso, basta acessar o site www.lbv.org.br ou fazer uma transferência bancária pela chave pix: e-mail [email protected]. Para informações acerca da entrega dessas doações e outras ações realizadas pela LBV, basta acompanhar o perfil @LBVBrasil no Instagram ou no Facebook.

Visite e se apaixone! O Centro Comunitário de Assistência Social da LBV em Rio Branco está localizado na Estrada da Sobral 310, bairro Ayrton Senna.

Por Assessoria

