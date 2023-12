Após ser denunciado por tentativa de fraude a um exame antidoping pela Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem (22/12), Gabigol apresentou, nesta sexta-feira (22/12), a sua versão dos fatos sobre o ocorrido em abril deste ano.

Em nota, o atacante do Flamengo negou a tentativa de fraudar o exame e reafirmou que realizou todos os procedimentos solicitados pela equipe de testagem e que o resultado do teste voltou negativo.

Confira a nota enviada pela assessoria do jogador:

“O atleta Gabriel Barbosa, sua família e staff tomaram conhecimento da matéria publicada nesta sexta-feira (22) pelo site Globo.com. O jogador do Flamengo vem a público confirmar que o exame foi realizado e o resultado apurado já deu negativo. Diante de tal informação, não há nada que possa ferir ou infringir as normas protocolares. Reiteramos que, em nenhum momento, o atleta tentou fraudar o exame”.

Acusação

O atacante Gabigol, do Flamengo, foi denunciado, nessa quinta-feira (21/12), pela Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem por tentativa de fraudar um exame de controle de doping, no Centro de Treinamento do Flamengo, no Ninho do Urubu, no Rio, em 8 de abril. A informação é do GE.

Por Ana Beatriz Martins- Metrópoles

