O caso do sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca segue repercutindo. Agora foi a vez de Vampeta falar sobre o caso. Durante sua participação no podcast Campeões da Resenha, o Velho Vamp resolveu dizer o que sabia sobre o ocorrido, afirmando que já tinha conversado com o ex-companheiro de Corinthians.

Com a ironia de sempre, Vampeta brincou com a situação pela qual Marcelinho passou. Ele inicia a fala parabenizando o amigo. Depois, relata o que ouviu do Pé de Anjo sobre o ocorrido.

“Eu acredito em você como grande amigo que eu sei que você é meu. Te conheço bem, mas acredito em tudo que você me falou. Ele saiu, ele foi no sábado, porque domingo ele ia jogar de manhã. Ele foi levar os ingressos. Marcelinho Carioca tá tão bonzinho, né? Saiu do show, passou em Itaquá pra levar uns ingressos. Tá bom, Marcelo, acredito”, disse Vampeta em tom de ironia.

Vampeta e Marcelinho atuaram juntos no Corinthians no fim dos anos 90. Os dois faziam parte do elenco que conquistou o bicampeonato Brasileiro e o Mundial de Clubes do Timão.

O caso

Marcelinho Carioca foi para o show do cantor Thiaguinho, na NeoQuímica Arena, na zona leste de São Paulo, no sábado (16/12). Após a apresentação, o ídolo do Corinthians e do Brasiliense teria sido sequestrado. O carro do atleta foi encontrado em Itaquaquecetuba, na Região Metropolitana de São Paulo. A Delegacia Antissequestro (DAS) foi acionada.

Ele e a amiga Taís Moreira, 36, foram resgatados na segunda-feira (18/12). Marcelinho teria sido abordado na região de Itaquaquecetuba. Ele teria ido até a casa da outra vítima para deixar um par de ingressos para o segundo dia de evento da Tardezinha, que aconteceria no domingo (17/12).

Os criminosos passaram a pedir dinheiro para pessoas próximas e familiares de Marcelinho Carioca por meio de mensagens de celular. Ao todo, os bandidos conseguiram R$ 42 mil.

Para despistar as autoridades, os criminosos obrigaram Marcelinho e Taís a gravarem um vídeo em que diziam ter um caso. A moça é casada, e o autor do crime seria o seu esposo.

Ao todo, a Polícia Civil já indiciou seis pessoas suspeitas de participarem do crime. Quatro já estão presas preventivamente e duas foragidas.

Por Metrópoles – Raphael Costa

