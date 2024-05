Para celebrar os 48 anos da cidade, o governador do Acre, Gladson Cameli, participou do ato cívico em Senador Guiomard, que marcou o início das comemorações nesta terça-feira, 14. Além do conhecido Quinari, outros dois municípios, Assis Brasil e Manoel Urbano, também fazem aniversário nesta terça.

Assinatura da ordem de serviço aconteceu durante comemoração de 48 anos de Senador Guiomard. Foto: José Caminha/Secom

Atualmente com 21.454 habitantes, a história de Senador Guiomard começa em 1930, com a formação da Colocação Quinarizinho, durante o auge do extrativismo. Foram 32 famílias oriundas do Nordeste do país que iniciaram o povoamento daquela região, tendo sido aberta a estrada até Rio Branco em 1947. Foi elevada à categoria de vila em 1956, sendo seu primeiro subprefeito nomeado em 1957, passando então a se chamar Vila Grande Quinari.

Durante a abertura da programação, ao lado do secretário de Educação, Aberson Carvalho, o governador assinou ordem de serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais nas escolas Diva Pereira de Souza, Padre Carlos Casavequia, Veiga Cabral, Bom Destino, Maria José dos Reis e Maria Auxiliadora Cunha de Queiroz.



Cameli destacou que a educação é uma das suas pautas mais importantes: “Cabe a mim fazer obras estruturantes. Assinamos hoje a ordem de serviço para as escolas, para que não percam o papel de educar nossas crianças”.

As comemorações na cidade se estendem até domingo, 19, com torneios esportivos, campeonatos, inauguração de prédios públicos, apresentações culturais, corrida e exibição de videoclipes.



O governador destacou que quer estar cada vez mais presente nos municípios e também direcionou sua fala aos servidores públicos.

“A presença do governador representa respeito a nossos municípios. Não posso estar em todos, mas vamos estar em breve, com a caravana nos municípios. Gostaria de cumprimentar todos os servidores públicos, porque são vocês que nos ajudam a mover essa máquina tão importante”, frisou.

Antes de ouvir os ganhadores do concurso de poesia, Cameli deixou um recado às crianças que estavam envolvidas nas atividades:

“Minhas autoridades: estudem, que é o maior patrimônio que um pai pode deixar ao filho é o saber. É com saber, estudos, que vamos cuidar desse país, estado e município. Parabéns, Senador Guiomard!”

O secretário de Educação, Aberson Carvalho, falou do sentimento de dar a notícia das reformas em um dia de festa na cidade:

“O total do valor de investimento é de R$ 1 milhão. Estamos acelerando nesse momento de verão as manutenções das nossas escolas. Sabemos que a periodicidade dessas manutenções é permanente, mas é sempre com esse cuidado de uma escola adaptada, de uma escola correta, para poder receber esses nossos alunos, que, como o nosso governador fala, são nossas autoridades.”



A prefeita da cidade, Rosana Gomes, reforçou que a presença do governador na cidade estreita ainda mais a parceria entre prefeitura e governo.

“Hoje é um dia histórico para a nossa cidade, é um dia que eu estou muito feliz, grata a Deus, pois o nosso município está comemorando 48 anos de emancipação política e hoje nós estamos tendo mais uma vez a honrosa presença do nosso governador. Isso fortalece as nossas parcerias, pois a nossa região tem crescido, se desenvolvido, e as parcerias nos ajudam a crescer cada vez mais e fortalecer a vida no nosso município”, pontuou.



O professor Antônio Nascimento, que conduzia uma das turmas que iria se apresentar no ato cívico, falou da importância de participar da história do município.

“É um momento que merece a atenção dos nossos gestores e a participação da comunidade para resgatar esse sentimento cívico de amor pelo nosso município, que está em desenvolvimento. Moro aqui há cerca de 23 anos, e é sempre bom participar desses momentos”, contou.

Por Tácita Muniz- Agência de Notícias do Acre

